Добрые люди собрали деньги на установку памятника известной актрисе Татьяне Самойловой. Причем, согласно некоторым данным, единственный сын артистки Дмитрий не дал ни копейки на монумент, а когда его все же установили, то даже не поблагодарил.

Добрые люди собрали деньги на установку памятника известной актрисе Татьяне Самойловой. Причем, согласно некоторым данным, единственный сын артистки Дмитрий не дал ни копейки на монумент, а когда его все же установили, то даже не поблагодарил.Татьяна Самойлова умерла в 2014 году. Свой последний приют звезда фильмов "Летят журавли" и "Анна Каренина" нашла на Новодевичьем кладбище. На фоне шикарных могил находящихся по соседству могил Людмилы Зыкиной и Юрия Никулина последнее пристанище артистки с незатейливой фотографией было практически незаметно. Говорят, за могилой ухаживал брат Татьяны Самойловой Алексей.Лишь сейчас удалось поставить внушительный монумент, достойный незаурядного таланта артистки. Причем, согласно данным , когда только шла речь о памятнике, ни у брата артистки, ни у единственного сына Дмитрия, врача, проживающего в Америке, средств не оказалось. Тогда было решено собирать деньги благотворительностью. Интересно, что внушительный вклад в дело сделала скандально известная актриса Настасья Самбурская.И вот наконец монумент воздвигли на могиле Татьяны Самойловой. "Всеми усилиями набралось около 300 тысяч рублей, из них 115 – на Planeta.ru, 30 с лишним поступило от благотворительного показа "Анны Карениной" в кинотеатре "Пионер". Остальные средства пожертвовали неравнодушные люди. Крупную сумму предоставила писатель Илона Давыдова, большую помощь оказала Настасья Самбурская, также помогла певица, основательница группы "Фрукты" Саша Даль. Очень помог Зураб Константинович Церетели", – рассказал руководитель студии монументальной архитектуры "Монарх" Максим Бочков.Мужчина посетовал, что СМИ не обратили внимание на церемонию открытия памятника. "Мы его приурочили к юбилею народной артистки – 4 мая исполнилось 85 лет со дня ее рождения и 5 лет со дня смерти. Из родных присутствовал брат , он выразил огромную благодарность. От сына же никакой обратной связи не поступало, мы общались единожды, когда утверждали проект", – заключил мужчина.