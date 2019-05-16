Лера Кудрявцева на отдыхе в Майами внезапно разоткровенничалась. Популярная телеведущая раскрыла секрет своих отношений с молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева на отдыхе в Майами внезапно разоткровенничалась. Популярная телеведущая раскрыла секрет своих отношений с молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.Лера Кудрявцева вместе с Игорем Макаровым и их маленькой дочкой Машей, которой в августе, кстати, исполнится год, проводят время в Майами. В отличие от коллег по отечественному шоу-бизнесу популярная ведущая не заваливает поклонников фотографиями с отдыха, выкладывая в Instagram редкие кадры, зато делает интересные надписи к ним.К примеру, так гламурная блондинка подписала селфи, на котором запечатлела себя лежащей на белом полотенце: "Когда нет фото, кроме селфи и то отфотошопленное . То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой. Эх (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Затем Лера выложила снимки, на которых позирует с молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая разоткровенничалась, опубликовав целый рассказ о взаимоотношениях с мужем. Она перечислила все "прелести" их возрастной разницы. "Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную Пасту в раковине , на вопрос " а можно пойду потусить?" с радостью говорю " можно " предвосхищая как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом", – перечислила Лера Кудрявцева.При этом телеблондинка призналась, что если бы была моложе, то они бы с Игорем Макаровым в браке долго не продержались. "Если бы мне было лет 20 мы развелись бы наверное через пару месяцев . А тут такая петрушка, что придраться не к чему . Свобода 🗽 и жирная жена рядом шуршит по дому , работает и иногда бурчит", – рассказала телеведущая.Лера Кудрявцева откровенно поведала: "Самое страшное слово для мужа – дряблый . Если он не сходил один день в спорт зал , считает себя дряблым . Ну на самом деле дряблая конечно я, но ему это знать не обязательно , поэтому дряблый он".Тележурналистка объяснила, что во многом на отношения с мужем повлияло рождение дочери Марии. "К чему это я все ? С появлением Машки как-то все изменилось и так стало на многие вещи наплевать . У меня есть дети , есть муж и мои друзья . Только это важно , а остальное суета и напускное и пыль", – заключила Лера Кудрявцева.