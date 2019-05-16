Артист показал, какой хозяюшкой растет его дочь
Вероника. Игорь Николаев похвастался милым видео в Instagram.
Артист показал, какой хозяюшкой растет его дочь
Вероника. Игорь Николаев похвастался милым видео в Instagram.
Маленькой наследнице артиста в октябре исполнится только
четыре года. Вероника много времени проводит со знаменитым отцом: артист часто
берет дочку в поездки. На радость поклонникам в личном микроблоге Игорь
Николаев всегда публикует свежие фото и видео с малышкой.
Например, накануне звезда показала подписчикам, как Вероника
ухаживает за садом. Девочка увлеченно поливает цветы, держа в руках
внушительных размеров шланг. К работе кроха подошла со всей ответственностью – Вероника
старалась не пропустить ни одно растение.
"У нашего юного садовника Вероники много работы -
хозяйство-то большое!)😂🌷🌹🌳🌿
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написал Игорь Николаев под
видеозаписью.
В комментариях российский продюсер Арман Давлетьяров,
написал, что у Игоря Николаева растет хорошая помощница, а вот супруга кутюрье
Валентина Юдашкина – Марина, призналась, что свой сад поливать не будет, так
как надеется на дождь.
Меж тем интернет-обыватели были очарованы трудолюбивой
наследницей . Они не пожалели теплых слов в адрес Вероники.
"Солнышко. Такая взрослая
уже. Замечательный у вас садовник 😘😘😘", "Маленькая
помощница подрастает,пусть Ангелы будут всегда рядышком😘🌈🎈🎈🎈🎉🌹", "Маленькая
помощница!!!умничка!!!старается каждый цветочек полить!!!😘😘😘🌸🌸🌸🌸🌸",
"Молодец, надо приучатьсч к физическому труду с
детства", "Умница вероника!трудяга тщательно поливает и н кого не
пропустила и елочку полила ❤️❤️❤️👏👏", – отмечали поклонники .