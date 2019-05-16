Артист показал, какой хозяюшкой растет его дочь Вероника. Игорь Николаев похвастался милым видео в Instagram.

Артист показал, какой хозяюшкой растет его дочьВероника. Игорь Николаев похвастался милым видео в Instagram.Маленькой наследнице артиста в октябре исполнится толькочетыре года. Вероника много времени проводит со знаменитым отцом: артист частоберет дочку в поездки. На радость поклонникам в личном микроблоге ИгорьНиколаев всегда публикует свежие фото и видео с малышкой.Например, накануне звезда показала подписчикам, как Вероникаухаживает за садом. Девочка увлеченно поливает цветы, держа в рукахвнушительных размеров шланг. К работе кроха подошла со всей ответственностью – Вероникастаралась не пропустить ни одно растение."У нашего юного садовника Вероники много работы -хозяйство-то большое!)😂🌷🌹🌳🌿(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написал Игорь Николаев подвидеозаписью.В комментариях российский продюсер Арман Давлетьяров,написал, что у Игоря Николаева растет хорошая помощница, а вот супруга кутюрьеВалентина Юдашкина – Марина, призналась, что свой сад поливать не будет, таккак надеется на дождь.Меж тем интернет-обыватели были очарованы трудолюбивойнаследницей . Они не пожалели теплых слов в адрес Вероники."Солнышко. Такая взрослаяуже. Замечательный у вас садовник 😘😘😘", "Маленькаяпомощница подрастает,пусть Ангелы будут всегда рядышком😘🌈🎈🎈🎈🎉🌹", "Маленькаяпомощница!!!умничка!!!старается каждый цветочек полить!!!😘😘😘🌸🌸🌸🌸🌸","Молодец, надо приучатьсч к физическому труду сдетства", "Умница вероника!трудяга тщательно поливает и н кого непропустила и елочку полила ❤️❤️❤️👏👏", – отмечали поклонники .