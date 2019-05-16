Нападающий французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани стал жертвой угона автомобиля. Внедорожник уругвайца Range Rover Autobiography стоимостью 200 тысяч евро был угнан прямо с парковки резиденции форварда.

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани стал жертвой угона автомобиля. Внедорожник уругвайца Range Rover Autobiography стоимостью 200 тысяч евро был угнан прямо с парковки резиденции форварда.Угон произошел в районе Нейи-сюр-Сен, где Кавани в понедельник, 13 мая, вечером припарковал свой автомобиль. Как сообщает L'Equipe, полиции Парижа понадобилось менее 24 часов, чтобы отыскать внедорожник.Машину обнаружили на территории Ле-Бурже в департаменте Сен-Сен-Дени, что в нескольких километрах от дома Кавани. Угонщик также задержан. Сообщается, что он планировал перегнать автомобиль в другую страну.Напомним, Эдинсон перешел в "ПСЖ" из "Наполи" летом 2013 года за 64 миллиона евро. В текущем сезоне Кавани в составе парижан, которые досрочно стали чемпионами страны, принял участие в 31-й игре во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал восемь результативных передач.