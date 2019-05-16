Народный артист рассказал, почему не пришел в ЗАГС на свадьбу дочери. Александр Серов появился в студии Пусть говорят Первого канала.

Народный артист рассказал, почему не пришел в ЗАГС на свадьбу дочери. Александр Серов появился в студии "Пусть говорят" Первого канала.На днях наследница артиста Мишель стала женой бизнесмена по имени Роман. Торжество прошло в тайне от общественности.Меж темтелевизионщикам удалось выяснить, что отец невесты на регистрацииотсутствовал. Поговаривают, чтоАлександр Серов не стал лишний раз привлекать внимание к своей персоне, ведь впоследнее время вокруг его имени слишком много скандалов. В Сети также прошелслух, что артист не смог найти общий язык с зятем.Певец опроверг домыслы в студии программы "Пусть говорят". Серовотметил, что не боится скандалов, так как все обвинения в его адрес не имеютотношения к действительности. Александр признался, что в ЗАГС не успел из-заработы."Я был в цейтноте! У меня были важные дела, я не мог броситьвсе", – рассказала исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" присутствующим.Звезду поддержала дочь артиста, которая тоже была на. Мишель отметила, что наканунеотец собирался на торжество: подготовил машину и определился с маршрутом, но вырваться так и не получилось. Наследница знаменитости на родителя не обижается. Более того, выяснилось, что скоросостоится роскошный свадебный банкет, на котором будет много гостей, в том числеи Александр Серов. Вечер, по словам Мишель, обещает быть грандиозным.Певец поведал также, что отношения с женихом дочери наладитьудалось не сразу. Александр Серов долго присматривался к 32-летнему Роману."Папа задавал ему множество вопросов. Но я считаю, что, какотец, он имеет на это право. Сейчас лед растаял, папа принял Рому", –подтвердила Мишель в студии.