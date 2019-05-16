Сотрудник органов внутренних дел отказался от незаконного вознаграждения в размере около 37 тысяч рублей

Сотрудник органов внутренних дел отказался от незаконного вознаграждения в размере около 37 тысяч рублейФрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор гражданину Украины. Его признали виновным в даче взятки.Украинец приехал в Россию в марте 2018 года, с этого времени он не предпринимал никаких мер для получения гражданства РФ. В декабре прошлого года он обратился в управление по вопросам миграции. Однако на момент его обращения квот на получение гражданства не было.Не желая выезжать из России и служить в Вооруженных силах Украины, он надумал дать взятку начальнику управления по вопросам миграции. Сотрудник органов внутренних дел отказался от незаконного вознаграждения в размере около 37 тысяч рублей и сообщил в полицию.Суд приговорил иностранца к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Денежные средства, полученные в качестве взятки, пошли в доход государства.