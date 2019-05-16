ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Пантелеевой Кристины Геннадьевны...

ОМВД России по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Пантелеевой Кристины Геннадьевны, 08.05.2004 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 13 мая 2019 года ушла из дома на Чертановской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 15-16 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы длинные светлые, глаза карие.Была одета: черные кроссовки на белой подошве, черные узкие брюки, черный топик, бежевая ветровка с капюшоном, черная сумка на кожаном ремешке с цепочкой.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22