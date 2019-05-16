Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свой визит на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения организации по возвращению России в ПАСЕ. Подобный истеричный демарш, считают политологи, окажет негативное влияние на отношение европейских политиков к Киеву.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свой визит на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения организации по возвращению России в ПАСЕ. Подобный истеричный демарш, считают политологи, окажет негативное влияние на отношение европейских политиков к Киеву.Впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра на ежегодном заседании Совета Европы в Хельсинки. Виной всему – решение главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина. Таким образом он, судя по всему, вознамерился продемонстрировать европейским политикам свое отношение к их желанию нормализовать диалог с Москвой.Более того, Киев пригрозил, что в случае, если возвращение России в ПАСЕ все же состоится, подобные демарши продолжатся. "Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе", – цитирует издание "Европейская правда" постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.Эксперты считают, что истерика, которую устроил глава МИД Украины, не окажет ожидаемого успеха на европейских политиков. "Демарш Украины вряд ли кого-то в Европе испугает. Говорить о реальной репутации этой страны, геополитическом значении и реальной роли в защите прав человека никто не берется. Европейцы воспринимают Украину как вчерашнее советское государство, которое не состоялось", – цитирует издание "Экономика сегодня" профессора РУДН, политолога Юрия Почту."Когда государство, постоянно выпрашивающее у Европы деньги, вдруг берется угрожать и шантажировать европейцев, это смотрится несерьезно", – добавил он. Более того, считает политолог, своим демаршем Павел Климкин только подставил Украину."Все понимают, что попытки Киева учить Европу демократии и политическим играм абсурдны. Скорее, истерика Климкина будет воспринята как некий вызов и недружественный жест. Вероятнее всего, на подобное европейцы ответят дипломатическими методами", – уверен Юрий Почта.Напомним, в апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса. В 2015 году в организации дважды рассматривался вопрос о восстановлении полномочий российских представителей, однако санкции только ужесточались. Москва отказалась работать на таких условиях и приостановила выплату своего взноса в Совет Европы и четко дала понять, что ей нужны весомые гарантии, что любая форма дискриминации не будет применяться к российским делегатам в будущем.