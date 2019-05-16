Британский турист забронирован через онлайн-сервис Airbnb жилье в Амстердаме. В итоге чистый дом с ванной комнатой оказался грузовым контейнером.

За аренду молодой человек щаплатил 134 евро, и долго не мог поверить, что эти деньги ему предлагают поселиться в грузовом контейнере. Когда же выяснилось, что произошедшее – не шутка, турист предпочел снять номер в отеле, пишет The Next Web.Фото: ї facebook.com/groups/spursshowПри этом владелец не ограничился одним контейнером – журналисты смогли найти и второй. Мужчину, который зарегистрировался под именем Джейкоб, разыскать так и не удалось. В итоге власти убрали контейнеры с улиц и начали расследование.