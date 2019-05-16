Потерпевшие сообщили, что для приобретения векселей на выгодных условиях они передали своим знакомым, которые являются якобы сотрудниками одного из банков, денежные средства...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничествах на сумму около 11 миллионов рублей.В полицию поступили заявления от 34-летнего москвича и от 27-летнего приезжего мужчины. Потерпевшие сообщили, что для приобретения векселей на выгодных условиях они передали своим знакомым, которые являются якобы сотрудниками одного из банков, денежные средства в размере около 8 миллионов рублей. Однако впоследствии выяснилось, что мужчины сотрудниками банка не являлись и денежными средствами завладели путем обмана.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 1-й Тверской-Ямской улице задержали подозреваемых – 38-летнего жителя Подмосковья и 37-летнего приезжего мужчину. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.Также была установлена причастность подозреваемых к еще одному противоправному деянию. Так, 35-летний житель Подмосковья договорился с подозреваемыми о покупке автомобиля «Мерседес». После заключения договора купли-продажи он передал им более 3 миллионов рублей. Однако условия договора не были выполнены, автомобиль ему не передан и денежные средства не возвращены.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60