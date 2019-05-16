Старший лейтенант полиции в запасе Олег Еранин помог задержать женщину, подозреваемую в совершении грабежа.

В городе Муроме Владимирской области начальник межмуниципального отдела МВД России «Муромский» полковник полиции Александр Руденко вручил почетную грамоту местному жителю, который помог задержать подозреваемую в грабеже.27 февраля текущего года житель Мурома Олег Еранин, находясь в одном из торговых центров города, увидел, что женщина взяла с витрины магазина продукты питания, положила их в пакет и направилась к выходу, не оплатив товар и игнорируя требования сотрудников торговой точки. Мужчина, быстро оценив обстановку, предпринял необходимые меры и удерживал женщину до приезда сотрудников полиции.Впоследствии в отношении 44-летней подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Олег Еранин до ноября 2018 года проходил службу в органах внутренних дел. Отправившись на заслуженный отдых в звании старшего лейтенанта полиции, продолжил службу в МЧС.Вручая почетную грамоту, Александр Руденко отметил грамотность и решительность действий коллеги, выразил слова благодарности за оказание содействия в обеспечении правопорядка в родном городе.