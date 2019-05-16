Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к 6-ти преступлениям

Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к 6-ти преступлениямВ Гороховецком районе завершили расследование уголовного дела в отношении жителей Нижегородской области 22-х и 18 лет. Молодых людей обвиняют в кражах.Зимой этого года молодые люди, находясь на территории района, систематически воровали из магазинов продукты, алкоголь и бытовую химию. Похищенное обвиняемые перепродавали на территории соседнего региона.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленников задержали при попытке совершить очередную кражу. Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к 6-ти преступлениям.Уголовное дело передано в суд.