Родители одной из школьниц заявили о том, что неизвестный мужчина трогал их дочь за ноги на улице Серова. Позже выяснилось, что в тот же день и на той же улице он приставал еще к одной девочке.

В Казани задержали серийного педофила, который днем 13 мая домогался двух 12-летних девочек, сообщает региональное управление СКР. Камера наблюдения зафиксировала подозреваемого.Родители одной из школьниц заявили о том, что неизвестный мужчина трогал их дочь за ноги на улице Серова. Позже выяснилось, что в тот же день и на той же улице он приставал еще к одной девочке. Следователи трактовали действия подозреваемого как насильственные действия сексуального характера.После задержания выяснилось, что 34-летний мужчина причастен к совершению еще трех аналогичных преступлений, более того, следователи не исключают, что именно он фигурировал в двух криминальных эпизодах, произошедших в 2017 и 2018 годах.Задержанный и не отрицал своей вины. В ближайшее время ему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.