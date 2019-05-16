В Коми полиция сообщила о курьезном инциденте: мужчина приехал в детский сад за своей 6-летней дочерью, но перепутал детей и забрал чужого ребенка. То, что это не его дочь, он понял только на пороге дома. Рассеянный отец сразу же отвез чужую девочку обратно в детский сад и передал воспитателям.

В Коми полиция выяснила обстоятельства инцидента с мужчиной, который забрал из детского сада чужую дочь вместо своей.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД, 8 мая в полицию поступило сообщение от заведующей детского сада в Усть-Вымском районе Коми.Мужчина приехал туда за своей 6-летней дочерью, но перепутал детей и забрал чужого ребенка.То, что это не его дочь, он понял только на пороге дома. Рассеянный отец сразу отвез чужую девочку обратно в детский сад и передал воспитателям.В полиции отметили, что мужчина был трезв. Забрал ли он в тот день из садика своего ребенка, не сообщается.