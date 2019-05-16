Она переходила дорогу в неположенном месте

Она переходила дорогу в неположенном местеРанним утром 16-го мая в центре Лакинска грузовой автомобиль на большой скорости сбил женщину, переходившую федеральную трассу М-7 в неположенном месте, хотя рядом был надземный переход. Об этом стало известно в группе «Подслушано автомобилистов».Свидетели происшествия сообщают, что скорая помощь приехала на место происшествия в течение 10 минут. Женщина была еще жива.Теперь инспекторы ГИБДД будут выяснять все обстоятельства случившегося.