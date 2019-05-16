В Каталонии на продажу выставлен целый поселок – когда-то в нем жили шахтеры, но сейчас он пустует.

Поселок Пегуэра расположен в Пиринеях, на высоте 1700 метров. Он находится рядом с границей Испании и Франции. До Барселоны от него 130 километров, а до Франции и Андорры – 50, пишет Prian.ru.Покупателю достанутся 18 тысяч га земли и постройки общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров.Поселок построили еще в XIX веке, селение полностью опустело к 1968 году, когда рядом прекратили добывать уголь.