Падение певца в букмекерском рейтинге вызвало шквал
критики в его адрес. Представляющий нашу страну на Евровидении-2019 Сергей Лазарев оказался мишенью для нападок со стороны
пользователей Сети.
Падение певца в букмекерском рейтинге вызвало шквал
критики в его адрес. Представляющий нашу страну на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев оказался мишенью для нападок со стороны
пользователей Сети.
"В России столько талантов, непонятно, почему второй год
подряд послали Лазарева", "У Лазарева отличный
голос, один из лучших. К сожалению, победа будет не его", "Никак нахапаться не
могут. Дай дорогу молодым!", "Как может опуститься тот, кто не
поднимался?", – заплевали Сергея Лазарева россияне. Многие считают, что получить
победу на международном музыкальном конкурсе исполнителю будет не под силу.
Отметим, что
во втором полуфинале "Евровидения – 2019" будут бороться 18 участников. Помимо
России, посоревнуются исполнители из Азербайджана, Австрии, Албании, Армении,
Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии,
Северной Македонии, Румынии, Хорватии, Швейцарии и Швеции. И лишь десять из них
получат путевку в финал, передает .
Как писали "Дни.ру",
если до полуфинала участник от нашей страны входил в первую
тройку претендентов на победу, то после выступления других талантливых артистов
опустился на один пункт в турнирной таблице финала
Из пяти певец занял четвертое место в рейтинге
зрительских ожиданий.
Напомним, российскому
исполнителю предстоит выйти к зрителям 16 мая, в 22.00 по
мск под номером 13. Для выступления певец выбрал лирическую
композицию Scream. Стало известно, что полуфиналисты музыкального конкурса столкнулись с техническими проблемами. На грани срыва оказалось и выступление участника от России Сергея Лазарева, сообщает проходит в Израиле.