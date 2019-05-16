Падение певца в букмекерском рейтинге вызвало шквал критики в его адрес. Представляющий нашу страну на Евровидении-2019 Сергей Лазарев оказался мишенью для нападок со стороны пользователей Сети.

Падение певца в букмекерском рейтинге вызвало шквалкритики в его адрес. Представляющий нашу страну на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев оказался мишенью для нападок со стороныпользователей Сети."В России столько талантов, непонятно, почему второй годподряд послали Лазарева", "У Лазарева отличныйголос, один из лучших. К сожалению, победа будет не его", "Никак нахапаться немогут. Дай дорогу молодым!", "Как может опуститься тот, кто неподнимался?", – заплевали Сергея Лазарева россияне. Многие считают, что получитьпобеду на международном музыкальном конкурсе исполнителю будет не под силу.Отметим, чтово втором полуфинале "Евровидения – 2019" будут бороться 18 участников. ПомимоРоссии, посоревнуются исполнители из Азербайджана, Австрии, Албании, Армении,Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии,Северной Македонии, Румынии, Хорватии, Швейцарии и Швеции. И лишь десять из нихполучат путевку в финал, передает .Как писали "Дни.ру",если до полуфинала участник от нашей страны входил в первуютройку претендентов на победу, то после выступления других талантливых артистовопустился на один пункт в турнирной таблице финалаИз пяти певец занял четвертое место в рейтингезрительских ожиданий.Напомним, российскомуисполнителю предстоит выйти к зрителям 16 мая, в 22.00 помск под номером 13. Для выступления певец выбрал лирическуюкомпозицию Scream. Стало известно, что полуфиналисты музыкального конкурса столкнулись с техническими проблемами. На грани срыва оказалось и выступление участника от России Сергея Лазарева, сообщает проходит в Израиле.