Гараж можно не только купить, но и снять.

На сайте объявлений Avito размещено предложение о продаже гаража за 39 миллионов рублей. Недвижимость площадью 212 квадратных метров находится в Зеленоградском округе Москвы.Владелец поясняет, что от Ленинградского шоссе до гаража всего 200 метров, что является несомненным преимуществом. Использовать объект можно для самых разных целей, считает продавец- например, для склада или майнинговой фермы.Гараж можно не только купить, но и снять — в этом случае придется платить по 160 тысяч рублей в месяц.