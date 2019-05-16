Водитель организации использовал выданную ему топливную карту для заправки не принадлежавших фирме автомобилей.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Покров. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Установлено, что подозреваемый, занимая должность водителя в одной из местных организаций, использовал выданную ему топливную карту для заправки не принадлежавших фирме автомобилей.Неоднократно пользуясь картой в личных целях, фигурант заправил транспортные средства более чем на 900 литров, причинив своими незаконными действиями ущерб на сумму свыше 40 000 рублей.Обнаружив недостачу, представители фирмы обратились в полицию.Свою вину в содеянном подозреваемый признал.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности фигуранта.