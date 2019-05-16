Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской дал откровенное интервью. Исполнитель рассказал о том, почему женился семь раз после развода с артисткой и какие выводы он сделал в результате травли, обрушившейся на него вскоре после ее смерти.

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской дал откровенное интервью. Исполнитель рассказал о том, почему женился семь раз после развода с артисткой и какие выводы он сделал в результате травли, обрушившейся на него вскоре после ее смерти.О Дмитрии Ланском СМИ и прочая общественность вспомнила после того, как появилась информация, будто именно под его давлением Юлия Началова дохуделась до того, что у нее диагностировали анорексию, которая в будущем спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. Началась травля исполнителя, и даже его публичные заявления и опровержения не умерили градуса возмущения и ненависти.А между тем накануне, 15 мая, в жизни Дмитрия Ланского случилось важное событие – ему исполнился 41 год. "Я на самом деле нормально воспринимаю свой возраст и не считаю, что это какой-то рубеж. Хороший возраст. Еще есть много сил, и уже есть опыт", – мудро отметил именинник в беседе с журналистами.О скандале, невольным участником которого он стал, Дмитрий Ланской высказался определенно: "Я к этой ситуации никоим образом не причастен. Я не вхожу в круг неадекватных людей, которые на федеральных каналах порочат честь и достоинство. Я – нормальный человек. Ничего нового, это старо как мир", – заключил первый муж Юлии Началовой. Также он дал понять. что не намерен как-то мстить всем своим недоброжелателям. "Я считаю, что плохой мир лучше доброй ссоры. Я не агрессивный человек", – признался он.Сейчас Дмитрий Ланской счастлив в браке с Екатериной Ланской-Сапожниковой, подарившей ему дочь и сына. С ней он познакомился в 2004 году, спустя несколько месяцев после развода с Юлией Началовой. Пара уже сыграла семь свадеб. "Такая у нас фишка – женимся в разных странах. Первая свадьба у нас была в Лас-Вегасе, потом – на Гоа, по ведической традиции…" – объяснил Дмитрий Ланской.Также пара сыграла свадьбу в Гималаях, ее, кстати, для них организовали друзья, потом, уже в Москве, оформили отношения в ЗАГСе и обвенчались, а затем еще поженились в индийском штате Тамил-Наду и в Латвии, в рижском Этнографическом музее. В конце беседы у Дмитрия Ланского спросили, как он относится к расставанию с Юлией Началовой. "Я не жалею ни о чем. Я делаю то, что должен, – и будь что будет", – цитирует первого мужа ныне покойной певицы .