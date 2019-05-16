В ответном матче 1/2 финала Кубка России по футболу Ростов на своем поле проиграл Локомотиву (0:2) и вылетел из турнира. Главный тренер желто-синих Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В ответном матче 1/2 финала Кубка России по футболу "Ростов" на своем поле проиграл "Локомотиву" (0:2) и вылетел из турнира. Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Что пошло не так? Ничего не пошло не так. Проиграли. Результат не так, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – С самоотдачей проблем не было. Надо поблагодарить ребят. Им только слова благодарности за самоотдачу".Карпин заявил, что гол, отмененный на первых минутах, на ход игры не повлиял, а также прокомментировал негативные реплики болельщиков на трибунах: "Это нормально, что холодного анализа у болельщиков нет. Это всегда так. А если анализировать нормально и спокойно, то можно прийти к иным выводам"."Поздние замены? Шомуродов вышел почти в начале тайма. Калачев минут за двадцать пять. Калачев, что – готов играть больше? Скамейку нашу видели? Кого там выпускать?"Напомним, в финале Кубка России московский "Локомотив" в среду, 22 мая сыграет в Самаре с екатеринбургским "Уралом".