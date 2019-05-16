Убившего родную сестру всемирно известного стартапера не отпустили из СИЗО. Такое решение сегодня принял Верховный суд республики. Основателя образовательного онлайн-сервиса LinguaLeo Айнура Абдулнасырова арестовали в начале мая в Дюртюлях. По версии следователей, в ходе ссоры со своей сестрой он нанёс ей несколько смертельных ножевых ранений.

Убившего родную сестру всемирно известного стартапера не отпустили из СИЗО. Такое решение сегодня принял Верховный суд республики. Основателя образовательного онлайн-сервиса LinguaLeo Айнура Абдулнасырова арестовали в начале мая в Дюртюлях. По версии следователей, в ходе ссоры со своей сестрой он нанёс ей несколько смертельных ножевых ранений.Ранее мать обвиняемого в беседе со съёмочной группой "Вести-Башкортостан" поделилась, что её дочь болела и якобы постоянно провоцировала брата. Но и состояние здоровья самого Абдулнасырова оставляет желать лучшего, считают адвокаты. Именно это стало поводом для обращения в Верховный суд республики с апелляционной жалобой.Руслан Ахмадуллин. адвокат обвиняемого подчеркнул, что на сегодняшнем судебном заседании представлены документы, подтверждающие определенное заболевание у Айнура Абдулнасырова. После заключения его под стражу, здоровья заметно ухудшилось. "Боюсь, что в случае дальнейшего его пребывания в изоляторе, состояние будет только усугубляться. В таких условиях невозможно обеспечить должное лечение, а также обеспечить подсудимого лекарствами", — заключил адвокат.