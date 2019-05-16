Дочь артиста Владимира Винокура теперь свободна для новых отношений. Артистка балета Анастасия Винокур развелась с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым.

Дочь артиста Владимира Винокура теперь свободна для новыхотношений. Артистка балета Анастасия Винокур развелась с музыкальным продюсеромГригорием Матвеевичевым.Журналистам удалось выяснить, что расторжение брака состоялось13 мая. На сайте Мосгорсуда появились документы, подтверждающие этот факт.33-летняя Анастасия Винокурне стала требовать от экс-возлюбленного алименты. Скорее всего в этом вопросе теперьуже бывшие супруги разобрались без вмешательства Фемиды.Сын Анастасии и Григория останетсяжить с матерью. ОднакоМатвеевичевсможет навещать ребенка, порядок встречпродюсера с наследником установил суд.Примечательно, что вофициальных аккаунтах бывших супругов нет ни слова о разводе.публикует фотоотчеты с работы, а Григорий Матвеевичев выкладывает снимки с сыном иэкс-супругой. Об этом сообщает .Как писали "Дни.ру", слухио том, что семья дочери Владимира Винокура распалась, ходили еще в началеапреля. Меж тем супруги делали вид, что все в порядке и сплетни некомментировали. Более того, в одном из интервью балерина уверила поклонников,что не против завести второго ребенка, желательно девочку, но не сейчас, так как моральноне готова к таким переменам.откладывает вторые роды, потому что боится выпасть из жизни театра. Век балерин на сценекороток, поэтому ей хочется наладиться работой. Звезда уверена, что у нее ещебудет возможность подарить этому миру малыша.