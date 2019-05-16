Дочь артиста Владимира Винокура теперь свободна для новых
отношений. Артистка балета Анастасия Винокур развелась с музыкальным продюсером
Григорием Матвеевичевым.
Дочь артиста Владимира Винокура теперь свободна для новых
отношений. Артистка балета Анастасия Винокур развелась с музыкальным продюсером
Григорием Матвеевичевым.
Журналистам удалось выяснить, что расторжение брака состоялось
13 мая. На сайте Мосгорсуда появились документы, подтверждающие этот факт.
33-летняя Анастасия Винокур
не стала требовать от экс-возлюбленного алименты. Скорее всего в этом вопросе теперь
уже бывшие супруги разобрались без вмешательства Фемиды.
Сын Анастасии и Григория останется
жить с матерью. Однако
Матвеевичев
сможет навещать ребенка, порядок встреч
продюсера с наследником установил суд.
Примечательно, что в
официальных аккаунтах бывших супругов нет ни слова о разводе.
публикует фотоотчеты с работы, а Григорий Матвеевичев выкладывает снимки с сыном и
экс-супругой. Об этом сообщает .
Как писали "Дни.ру", слухи
о том, что семья дочери Владимира Винокура распалась, ходили еще в начале
апреля. Меж тем супруги делали вид, что все в порядке и сплетни не
комментировали. Более того, в одном из интервью балерина уверила поклонников,
что не против завести второго ребенка, желательно девочку, но не сейчас, так как морально
не готова к таким переменам.
откладывает вторые роды, потому что боится выпасть из жизни театра. Век балерин на сцене
короток, поэтому ей хочется наладиться работой. Звезда уверена, что у нее еще
будет возможность подарить этому миру малыша.