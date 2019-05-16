Виталина Цымбалюк-Романовская выложила на своей странице в Instagram новое фото. Реакция подписчиков приятно удивила девушку.

Виталина Цымбалюк-Романовская выложила на своей странице в Instagram новое фото. Реакция подписчиков приятно удивила девушку.На фото Виталина в маленьком черном платье и накидке того же цвета с пайетками. На голове у нее красуется толстая коса в стиле Юлии Тимошенко. Над образом "Lady in Black" колдовала Юлия Голубева – главный художник-гример "Первого канала".Сама девушка охарактеризовала свое новое амплуа словом "супер" и поставила образу оценку "5+". А также поделилась, что так постаралась специально для съемки шоу "Пусть говорят" на федеральном телеканале.Вскоре после выложенного фото Цымбалюк-Романовской с бешеной скоростью посыпались комментарии. Фанаты без устали расхваливали новый наряд обожаемого кумира."Ну прямо из пианистки сразу в фотомодель. А то бы кто её знал бы!", – заявила одна из поклонниц.Также многие оставляли теплые слова и пожелания Виталине. "Все та же школьница. Такой и оставайся", – пишут. в комментариях.Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая жена и муза Армена Джигарханяна. После тяжелого развода артистка не упала духом, а смогла расцвести и стать даже лучше, чем была раньше. Сейчас у звезды роман с молодым Прохором Шаляпиным.