Это обучение работы должны проходить все вновь избранные главы субъектов страны

Это обучение работы должны проходить все вновь избранные главы субъектов страныГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин участвует в 2-недельном плановом обучении основам мобилизационной подготовки в военной академии Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом глава региона решил не оставаться в столице, и каждый вечер возвращается домой. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.«Ко мне поступают вопросы об отсутствии губернатора во Владимире. Отвечаю: Владимир Сипягин с 13-го мая проходит плановое обучение основам мобилизационной подготовки в военной академии. В соответствии с указом Президента это обучение в первый год работы должны проходить все вновь избранные главы субъектов страны. Раз в 3 года – переподготовка», - пишет Ольга Петрова«Команда у меня сильная, знаю, что справится, но я чувствую личную ответственность за всё, что происходит в регионе, поэтому намерен постоянно держать руку на пульсе», - поделился Владимир Сипягин.