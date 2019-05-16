Молодой человек уже был судим

Молодой человек уже был судимРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя по факту нанесения смертельных побоев своему знакомому.10 мая между пьяными мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек до смерти избил 44-летнего мужчину.Ранее судимый молодого человека задержали, он во всем признался. Расследование уголовного дела продолжается.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют подразделения УМВД России по г. Владимиру.