Для проведения экзаменов в области будут открыты 55 пунктов

Для проведения экзаменов в области будут открыты 55 пунктов15 мая заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в режиме видеоконференцсвязи провела совещание по вопросам организации в 2019 году Единого государственного экзамена и летней детской оздоровительной кампании. В совещании приняли участие врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова и директор департамента образования Ольга Беляева.Марина Чекунова доложила вице-премьеру о готовности общеобразовательных учреждений Владимирской области к государственной итоговой аттестации (ГИА): «Департаментом образования совместно с Региональным информационно-аналитическим центром оценки качества образования и Владимирским институтом развития образования проводится обучение специалистов, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации во Владимирской области в 2019 году. По состоянию на 10 мая обучено 2173 человека. Эта работа идёт в строгом, установленном Федеральным центром тестирования, графике. В соответствии с ним до 24 мая все 100 процентов педагогов-организаторов, а это 2609 человек, пройдут это обучение».В настоящее время в рамках работы по организации и проведению государственной итоговой аттестации в регионе нормативные документы приведены в соответствие с федеральным законодательством. Созданы организационные структуры: государственная экзаменационная комиссия Владимирской области, предметные комиссии по 14 учебным предметам, конфликтная комиссия Владимирской области. Заключены договоры между компанией «Ростелеком» и образовательными организациями, на базе которых открыты пункты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на оказание услуг по обеспечению видеосъёмки и видеозаписи проведения экзамена, по перерегистрации блокираторов связи. Проведена работа по формированию региональной информационной системы ЕГЭ, государственных выпускных экзаменов в 9 и в 11 классах, основного государственного экзамена.Во Владимирской области на сдачу экзаменов ГИА в 11 классе зарегистрированы 6195 человек, в том числе в форме ЕГЭ – 6035 человек, в форме государственных выпускных экзаменов – 160 человек.Для проведения экзаменов в области будут открыты 55 пунктов проведения Единого государственного экзамена. Во всех аудиториях, где будут сдавать экзамены одиннадцатиклассники, будет вестись онлайн-видеонаблюдение. В настоящее время все пункты проведения ГИА для 11 классов оснащены резервным оборудованием и расходными материалами.Информация о подготовке, порядке проведения ГИА освещается в прямом эфире и в средствах массовой информации. На сайте департамента образования, специализированном сайте Регионального центра обработки информации размещены все необходимые информационные материалы, нормативно-правовые акты, указаны телефоны «горячих линий».Также на совещании рассматривались вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года.«Отдых и оздоровление детей являются важнейшим приоритетом социальной политики администрации Владимирской области. Всего в 2019 году всеми формами отдыха планируется охватить не менее 100 тысяч детей региона», – проинформировала Марина Чекунова.В этом году увеличен объём средств областного бюджета на организацию отдыха детей и подростков. Он составляет более 454,5 млн рублей (2018 год – 441,5 млн рублей).На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлено 191,5 млн рублей (в 2018 году – 189,5 млн рублей).Для отправки детей на отдых в оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные организации выплачивается компенсация стоимости путёвок в размере 80 процентов.Региональный бюджет обеспечивает круглогодичный отдых почти 6 тысяч детей. В этом году на эти цели направлено 127,5 млн рублей из областного бюджета (2018 год – 121,5 млн. рублей), за счёт которых оплачивается полная стоимость путёвки, а также проезд к местам отдыха и обратно.В этом году стоимость 1 дня путёвки – 985 рублей. При этом размер родительской платы составит 38 процентов от стоимости доставки (ориентировочно – 4800 рублей).В 2019 году 8,5 млн рублей направлено на организацию областных профильных смен «Искатель», «Данко» и «Юнармия» для 750 детей.Из областного бюджета бюджетам муниципальных образований предоставлена субсидия на выполнение их полномочий по организации каникулярного отдыха детей. В этом году размер субсидии увеличен со 117,68 млн рублей до 123,56 млн рублей, из которых 71,06 млн рублей – на частичную оплату путёвок в организации отдыха и оздоровления, 52,5 млн рублей – на организацию экскурсионного обслуживания школьников во время каникул.В этом году планируется к открытию 25 загородных оздоровительных лагерей с охватом в одну смену до 5,7 тысяч детей. В течение года планируется к открытию 359 лагерей дневного пребывания. В летний период в муниципальных организациях отдыха запланированы 300 профильных смен различной направленности.