Это необходимо для проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах

Это необходимо для проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводахВ связи с проведением ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловой сети 18-го и 19-го мая во Владимире изменят маршруты движения общественного транспорта:Троллейбусы№ 8 - Рябинка - Балакирева.Автобусы№ 18С - Балакирева - Лесной.№ 28 - Рябинка - Балакирева.№№ 11С, 14, 20С, 21С, 23, 24С, 29С, 32 от площади Победы до проспекта Строителей поедут по проспекту Ленина, Ново-Ямскому переулку, улицам Казарменная, МОПРа и Красноармейская.Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут следовать без изменений.