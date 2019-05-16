Это необходимо для проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах
Это необходимо для проведения ремонтных работ на магистральных трубопроводах
В связи с проведением ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловой сети 18-го и 19-го мая во Владимире изменят маршруты движения общественного транспорта:
Троллейбусы
№ 8 - Рябинка - Балакирева.
Автобусы
№ 18С - Балакирева - Лесной.
№ 28 - Рябинка - Балакирева.
№№ 11С, 14, 20С, 21С, 23, 24С, 29С, 32 от площади Победы до проспекта Строителей поедут по проспекту Ленина, Ново-Ямскому переулку, улицам Казарменная, МОПРа и Красноармейская.
Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут следовать без изменений.