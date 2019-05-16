Столбик термометра опустится ниже нуля

Столбик термометра опустится ниже нуляПо данным синоптиков, в ночь на 17-е мая во Владимирской области погнозируют заморозки до -1ºС. В МЧС это характеризуют как опасное погодное явление.При такой погоде возрастают риски возникновения пожаров, в связи с неправильной эксплуатацией печей и обогревательных приборов. Проявляйте бдительность и осторожность при обогреве своих квартир и домов!Кроме того, заморозки опасны для некоторых растений и посевов, поэтому фермерам и садоводам следует защитить свои насаждения.При возникновении происшествий звоните на телефоны спасения: «01» - со стационарного, «101», «112» - с мобильного.