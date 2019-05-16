Королева шпагата выложила очередную порцию горячих фотографий своем Instagram. На этот раз балерина шлет привет своим подписчикам с Мальдив.

Королева шпагата выложила очередную порцию "горячих" фотографий своем Instagram. На этот раз балерина шлет привет своим подписчикам с Мальдив.Буквально каждую третью фотографию Волочкова выкладывает с фирменным шпагатом. Под этими бесконечными и однотипными кадрами бывшая прима Большого театра оставляет незатейливые подписи в контексте: "Смотри на меня и делай, как я, если сможете. У меня такое веселое настроение! А смех продлевает жизнь!".Все это в совокупности выглядит пошло, считает известный блогер Лена Миро. Она просто стерла в порошок Волочкову в своем Telegram-канале, указав ей на то, что распахивать "пилотку" на Мальдивах или где бы то ни было, никак не может быть "красиво"."Глядя на Волочкову с её рогатками, я не могу отделаться от мысли, что несостоявшаяся балерина предлагает мужикам свою осетрину второй свежести, в которую можно вставить под любым (даже самым заковыристым) углом", – заявляет блогер.Лена даже провела сравнительный анализ. Она поставила рядом две фотографии. На первой изображена бывшая прима-балерина, а на второй хрупкая танцовщица в позе арабеск.Блогер, по ее мнению, отчетливо показала разницу между красотой и пошлостью. Но несмотря на то, что растяжку Волочковой она назвала вульгарной, невозможно поспорить с тем, что 2 метра 20 сантиметров – это достойный результат."Мне кажется, беда Насти в отсутствии хорошего вкуса и чувства меры. Люди смеются над ней, а она думает, что ими движет зависть. Впрочем, смеяться над пошлостью – это быть её частью", – прокомментировала Миро.Сама балерина, впрочем, давно перестала реагировать на критику в свой адрес и даже закрыла комментарии.