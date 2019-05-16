Вопрос о внесении нормативно-правового акта о горячем питании в общеобразовательных учебных заведениях вызвал бурную дискуссию после отчета о работе правительства, отметил на пленарном заседании в четверг, 16 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ не внесен на рассмотрение депутатов и все еще находится в кабмине.

Вопрос о внесении нормативно-правового акта о горячем питании в общеобразовательных учебных заведениях вызвал бурную дискуссию после отчета о работе правительства, отметил на пленарном заседании в четверг, 16 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ не внесен на рассмотрение депутатов и все еще находится в кабмине.Володин напомнил о предложениях, чтобы в рационе школьниковбыло горячее питание, молоко, кисломолочная продукция и соки. "Коллеги, мыговорили о законе. Где закон?" – передает слова спикераГосдумы.Председатель нижней палаты отметил, что после отчета оработе правительства прошел месяц, были даны поручения, глава кабмина ДмитрийМедведев поддержал законодателей в этом вопросе и дал соответствующие поручения.Он призвал парламентариев определиться с авторами и инициировать законопроекткак совместный от всех фракций, тем более что глава думских единороссов СергейНеверов выступал с концепцией, которую поддержали депутаты.Володин предложил на следующей неделе, 22 мая, заслушатьотчет первого зампреда Госдумы Александра Жукова о принятых решениях позаконопроекту и других вопросах. Речь идет о выездной торговле, созданиисовместной рабочей группы с Совфедом и правительством по этому нормативномуакту а также о других темах, которые затрагивались в ходе недавнего отчета Медведева перед депутатами, уточнил спикер."Мы просим, чтобы вы проанализировали все решения, которыебыли приняты по итогам, и объективно доложили информацию, по чьей вине задерживаетсявнесение решений, которых ждут наши граждане", – обратился председатель нижнейпалаты к своему первому заместителю.Напомним, ДмитрийМедведев 17 апреля перед депутатами о работе правительстваза прошлый год. Он затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере,включая реализацию национальных проектов.