Вопрос о внесении нормативно-правового акта о горячем питании в общеобразовательных учебных заведениях вызвал бурную дискуссию после отчета о работе правительства, отметил на пленарном заседании в четверг, 16 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ не внесен на рассмотрение депутатов и все еще находится в кабмине.
Вопрос о внесении нормативно-правового акта о горячем питании в общеобразовательных учебных заведениях вызвал бурную дискуссию после отчета о работе правительства, отметил на пленарном заседании в четверг, 16 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ не внесен на рассмотрение депутатов и все еще находится в кабмине.
Володин напомнил о предложениях, чтобы в рационе школьников
было горячее питание, молоко, кисломолочная продукция и соки. "Коллеги, мы
говорили о законе. Где закон?" – передает слова спикера
Госдумы.
Председатель нижней палаты отметил, что после отчета о
работе правительства прошел месяц, были даны поручения, глава кабмина Дмитрий
Медведев поддержал законодателей в этом вопросе и дал соответствующие поручения.
Он призвал парламентариев определиться с авторами и инициировать законопроект
как совместный от всех фракций, тем более что глава думских единороссов Сергей
Неверов выступал с концепцией, которую поддержали депутаты.
Володин предложил на следующей неделе, 22 мая, заслушать
отчет первого зампреда Госдумы Александра Жукова о принятых решениях по
законопроекту и других вопросах. Речь идет о выездной торговле, создании
совместной рабочей группы с Совфедом и правительством по этому нормативному
акту а также о других темах, которые затрагивались в ходе недавнего отчета Медведева перед депутатами, уточнил спикер.
"Мы просим, чтобы вы проанализировали все решения, которые
были приняты по итогам, и объективно доложили информацию, по чьей вине задерживается
внесение решений, которых ждут наши граждане", – обратился председатель нижней
палаты к своему первому заместителю.
Напомним, Дмитрий
Медведев 17 апреля перед депутатами о работе правительства
за прошлый год. Он затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере,
включая реализацию национальных проектов.