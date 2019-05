Немецкий вратарь испанского футбольного клуба Барселона Марк-Андре тер Штеген выбыл на неопределенный срок из-за травмы. У 27-летнего вратаря возникли проблемы с правым коленом.

Немецкий вратарь испанского футбольного клуба "Барселона" Марк-Андре тер Штеген выбыл на неопределенный срок из-за травмы. У 27-летнего вратаря возникли проблемы с правым коленом.Голкипер не может принимать участие в ближайших тренировках. Как сообщает пресс-служба каталонской команды в социальной сети Twitter, cроки возвращения футболиста в строй будут зависеть от того, как будет проходить процесс его восстановления.[❗ BREAKING NEWS]Ter Stegen is having trouble with his right knee. He is out of action and his availability will depend on how things develop pic.twitter.com/gUEBKMDnUN— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 мая 2019 г.Напомним, тер Штеген перешел в "Барселону" из менхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. В текущем сезоне Марк-Андре принял участие в 49 играх испанской команды во всех турнирах.