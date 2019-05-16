По уточненным данным, в столичном институте физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина на Ленинском проспекте во время лабораторных опытов взорвался 40-литровый баллон с гелием.

По уточненным данным, в столичном Институте физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина на Ленинском проспекте во время лабораторных опытов взорвался 40-литровый баллон с гелием.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в министерстве науки и высшего образования России, подчеркнув, что причиной взрыва стал заводской брак баллона.Отмечается, что в результате происшествия разрушений в здании нет, повреждены только лабораторные приборы и посуда, незначительные порезы получил сотрудник, проводивший опыты. Ему оказана врачебная помощь.В свою очередь, официальный представитель московского главного управления Следственного комитета России Юлия Иванова рассказала, что в институте произошла разгерметизация баллона с окисью углерода. В результате в кабинете разбились окна, и две женщины получили ранения осколками стекла. Они были незамедлительно доставлены в больницу.