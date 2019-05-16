В матче третьего круга теннисного турнира серии Мастерс в Риме россиянин Карен Хачанов встречался с испанцем Фернандо Вердаско. Игра продолжалась 2 часа 10 минут. Победа в трех сетах досталась испанскому теннисисту со счетом 7:5, 3:6, 6:3.

В матче третьего круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме россиянин Карен Хачанов встречался с испанцем Фернандо Вердаско. Игра продолжалась 2 часа 10 минут. Победа в трех сетах досталась испанскому теннисисту со счетом 7:5, 3:6, 6:3.В четвертьфинале Вердаско сыграет с победителем встречи между Николозом Басилашвили из Грузии и испанцем Рафаэлем Надалем.Напомним, что призовой фонд турнира в Риме превышает 5,2 миллиона евро.