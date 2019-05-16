Телезвезда
Анна Хилькевич стала участницей YouTube-шоу и дала откровенное интервью.
Актриса поделилась тайнами личной жизни и рассказала о серьезных проблемах, с
которыми ей пришлось столкнуться в замужестве.
Телезвезда
Анна Хилькевич стала участницей YouTube-шоу и дала откровенное интервью.
Актриса поделилась тайнами личной жизни и рассказала о серьезных проблемах, с
которыми ей пришлось столкнуться в замужестве.
Во время
беседы с журналисткой Ириной Шихман 32-летняя Анна Хилькевич рассказала о том,
как тяжело ей приходится с мужем Артуром Мартиросяном. Дело в том, что супруг
бывает крайне холодным по отношению к Анне и не выражает свои чувства в той
мере, как этого хотелось бы ей. В результате Хилькевич приходится
переодически ругать мужа и просить его чаще говорить о том, как он ее любит.
Однако это
все незначительные издержки брака. Настоящей сенсацией стало то, что какое-то
время назад супруги действительно находились на грани развода (слухи об этом
ходили в социальных сетях, но их звезда опровергла). Анна Хилькевич
поделилась со зрителями, что после рождения второй дочери над их семьей навис
настоящий рок. Все шло крайне плохо, и череда невзгод практически свела актрису
с ума. Тогда еще не было постоянной няни, Анна не справлялась с двумя детьми. К
тому же старшая дочка ревновала родителей. Собираясь всей семьей,
супруги ругались. Масла в огонь подливал и плотный рабочий график Анны, с которым было практически невозможно совмещать домашние дела.
Тем не
менее, пройдя через все трудности, сейчас Анна может смело назвать себя опытным человеком в области семейных отношений. Пережив развод и
проблемы во втором браке, телезвезда точно знает, как сохранить страсть и
взаимопонимание с мужем.