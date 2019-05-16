Телезвезда Анна Хилькевич стала участницей YouTube-шоу и дала откровенное интервью. Актриса поделилась тайнами личной жизни и рассказала о серьезных проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в замужестве.

ТелезвездаАнна Хилькевич стала участницей YouTube-шоу и дала откровенное интервью.Актриса поделилась тайнами личной жизни и рассказала о серьезных проблемах, скоторыми ей пришлось столкнуться в замужестве.Во времябеседы с журналисткой Ириной Шихман 32-летняя Анна Хилькевич рассказала о том,как тяжело ей приходится с мужем Артуром Мартиросяном. Дело в том, что супругбывает крайне холодным по отношению к Анне и не выражает свои чувства в тоймере, как этого хотелось бы ей. В результате Хилькевич приходитсяпереодически ругать мужа и просить его чаще говорить о том, как он ее любит.Однако этовсе незначительные издержки брака. Настоящей сенсацией стало то, что какое-товремя назад супруги действительно находились на грани развода (слухи об этомходили в социальных сетях, но их звезда опровергла). Анна Хилькевичподелилась со зрителями, что после рождения второй дочери над их семьей нависнастоящий рок. Все шло крайне плохо, и череда невзгод практически свела актрисус ума. Тогда еще не было постоянной няни, Анна не справлялась с двумя детьми. Ктому же старшая дочка ревновала родителей. Собираясь всей семьей,супруги ругались. Масла в огонь подливал и плотный рабочий график Анны, с которым было практически невозможно совмещать домашние дела.Тем неменее, пройдя через все трудности, сейчас Анна может смело назвать себя опытным человеком в области семейных отношений. Пережив развод ипроблемы во втором браке, телезвезда точно знает, как сохранить страсть ивзаимопонимание с мужем.