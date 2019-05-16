Настасья Самбурская пострадала при нападении фаната. К счастью, все ограничилось поврежденным автомобилем. Однако актриса опасается за свою жизнь.

Настасья Самбурская пострадала при нападении фаната. Ксчастью, все ограничилось поврежденным автомобилем. Однако актриса опасается засвою жизнь.Актриса возмущена несовершенствомзаконодательства, которое не ограничивает действия поклонников. Актрисаотметила, что в США фанатам запрещено приближаться к своим кумирам ближе чем на50 метров.Возмущение Настасьи Самбурской объясняется просто: она саманедавно едва не стала жертвой агрессии такого "влюбленного"."Один "влюбленный"недавно швырнул кирпич в мою машину. То есть он бросил камень, испортил машину,а мне говорят: "Если бы он сказал: "Я тебя убью", то это была быугроза жизни. А так это хулиганство". Ждут, когда убьет... Быть актрисойиногда опасно для жизни", – рассказала артистка.Чтобы оградить себя от таких неадекватных почитателей,пришлось нанять охрану. А странных персонажей средипоклонников хватает. По словам актрисы, один из таких персонажей пишет ей всоцсетях пошлые послания – якобы как своей любимой женщине. А после выступленийпытается пробиться к своему кумиру для совместного фото – и артистке приходитсяприбегать к помощи охранников.Некоторые подписчики пытаются убедить ,что это издержки профессии, которую она сама же и выбрала – так что надосмириться. Однако актриса отмечает, что, когда она обучалась актерскомумастерству, соцсети еще не получили такого развития, и начинающим лицедеям необъясняли, как реагировать на подобные ситуации. Но сегодня уже стоило быввести для студентов своеобразные "курсы выживания", заявилаСамбурская в интервью изданию .