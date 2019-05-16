Настасья Самбурская пострадала при нападении фаната. К
счастью, все ограничилось поврежденным автомобилем. Однако актриса опасается за
свою жизнь.
Настасья Самбурская пострадала при нападении фаната. К
счастью, все ограничилось поврежденным автомобилем. Однако актриса опасается за
свою жизнь.
Актриса возмущена несовершенством
законодательства, которое не ограничивает действия поклонников. Актриса
отметила, что в США фанатам запрещено приближаться к своим кумирам ближе чем на
50 метров.
Возмущение Настасьи Самбурской объясняется просто: она сама
недавно едва не стала жертвой агрессии такого "влюбленного".
"Один "влюбленный"
недавно швырнул кирпич в мою машину. То есть он бросил камень, испортил машину,
а мне говорят: "Если бы он сказал: "Я тебя убью", то это была бы
угроза жизни. А так это хулиганство". Ждут, когда убьет... Быть актрисой
иногда опасно для жизни", – рассказала артистка.
Чтобы оградить себя от таких неадекватных почитателей,
пришлось нанять охрану. А странных персонажей среди
поклонников хватает. По словам актрисы, один из таких персонажей пишет ей в
соцсетях пошлые послания – якобы как своей любимой женщине. А после выступлений
пытается пробиться к своему кумиру для совместного фото – и артистке приходится
прибегать к помощи охранников.
Некоторые подписчики пытаются убедить ,
что это издержки профессии, которую она сама же и выбрала – так что надо
смириться. Однако актриса отмечает, что, когда она обучалась актерскому
мастерству, соцсети еще не получили такого развития, и начинающим лицедеям не
объясняли, как реагировать на подобные ситуации. Но сегодня уже стоило бы
ввести для студентов своеобразные "курсы выживания", заявила
Самбурская в интервью изданию .