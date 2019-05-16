Злоумышленник украл более 900 литров бензина

Злоумышленник украл более 900 литров бензинаЖителя Покрова подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина, работая водителем в одной из местных организаций, использовал выданную ему топливную карту для заправки не принадлежавших фирме машин.Неоднократно пользуясь картой в личных целях, злоумышленник заправил автомобили более чем на 900 литров, причинив своими незаконными действиями ущерб на сумму свыше 40 тысяч рублей.Обнаружив недостачу, представители фирмы обратились к правоохранителям. Расследование уголовного дела продолжается.