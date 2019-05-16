Мнение жителей Екатеринбурга о необходимости строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга планируется выяснить за 20 дней. При этом работы по подготовке строительной площадки останавливать на это время не будут.

Мнение жителей Екатеринбурга о необходимости строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга планируется выяснить за 20 дней. При этом работы по подготовке строительной площадки останавливать на это время не будут."Эти процессы (опрос и подготовку к возведению) можно параллельно вести. Подготовительные работы к строительству на площадке на время опроса приостанавливать не будут", — сообщил ТАСС мэр города Александр Высокинский.По его словам, на проведение хорошего опроса нужно около 20 дней, несколько организаций уже ведут работу в этом направлении, а перечень вопросов появится на сайте администрации города.С 13 мая в городе проходят несанкционированные акции протеста местных жителей, связанные с выбором места строительства собора святой Екатерины. Разрушенный в 1930 году храм в честь основательницы города располагался изначально на другом берегу реки. Однако в феврале местные власти приняли решение о воссоздании этого собора на Октябрьской площади в центре города, где сейчас находится сквер. Переговоры между сторонами конфликта ни к чему не привели. За три дня в ходе акций протеста было задержано 96 человек.Президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, предложил провести опрос жителей и учесть их мнение при строительстве. Он также указал на необходимость благоустройства городских пространств.В свою очередь глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что сейчас власти города рассматривают несколько проектов, в частности — набережной городского пруда, которая находится севернее спорной стройплощадки, а также территории на другом берегу водоема.