Обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при попытке совершить очередное хищение.

Следственным отделом Отд МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Нижегородской области 22-х и 18 лет. Молодые люди обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ст. 158 УК РФ и ст. 158 УК РФ.По версии следствия, зимой текущего года фигуранты, находясь на территории района, систематически похищали из торговых точек продукты питания, алкоголь и бытовую химию. Впоследствии похищенное обвиняемые реализовывали на территории соседнего региона.Обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при попытке совершить очередное хищение.Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к 6 эпизодам преступной деятельности.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.