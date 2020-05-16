Пандемия коронавируса не сказалась на планах Росатома. Как рассказал в интервью телеканалу Россия 24 гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв, Гособоронзаказ выполняется в полном объёме. И на всех предприятиях действуют повышенные меры безопасности.

Пандемия коронавируса не сказалась на планах Росатома. Как рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв, Гособоронзаказ выполняется в полном объёме. И на всех предприятиях действуют повышенные меры безопасности."На сегодняшний день план выполнен на 101%. Без срывов выполняется государственный оборонный заказ. Главная задача следующей недели максимально собранно и организованно приступить к работе уже практически в полном составе. С 18 мая выйдут 246 тысяч человек, это 96% всех работников отрасли. Будем сохранять дистанционную работу, где это можно. И, конечно, действуют ограничения для сотрудников, находящихся в зоне повышенного риска. Это люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и многодетные матери. Давайте будем внимательными и заботливыми друг к другу", — заявил Алексей Лихачев.