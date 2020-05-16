Во Франции Парламент принял закон о запрете оскорбительного контента в соцсетях. Речь о подстрекательстве к насилию, ненависти, расизме и экстремизме. Закон обязывает платформы удалять подобные материалы в течение суток. Иначе — штраф почти в полтора миллиона евро.

Во Франции Парламент принял закон о запрете оскорбительного контента в соцсетях. Речь о подстрекательстве к насилию, ненависти, расизме и экстремизме. Закон обязывает платформы удалять подобные материалы в течение суток. Иначе — штраф почти в полтора миллиона евро.Это первый, с начала пандемии, принятый Французской республикой, закон, никак не связанный с коронавирусом.Принят, чтобы дать отпор онлайн-ненависти и не позволить ее исполнителям чувствовать себя неприкасаемыми. Закон, казалось, столь необходимый сейчас, когда интернет для миллионов пользователей единственный способ общения с миром, подвергся массовой критике. Начав свое парламентское путешествие в апреле прошлого года, каждый раз обсуждался крайне эмоционально, местами резко и невероятно долго. Часть противников до сих пор уверена, вместе с недопустимым контентом будет уничтожена и свобода слова, и даже придумали название документу — либертицид."Вместо повсеместной раздачи бесплатных масок, о которой мы просили, и массового тестирования вы вводите массовую цензуру", — с пафосом вещает Алексис Корбье, депутат Национального собрания Франции.Но речь не о цензуре, а о борьбе с опасным контентом. Положения нового закона Пятой Республики обязуют онлайн-платформы, которые чаще всего и являются основным местом распространения сомнительных и преступных публикаций, самостоятельно заняться их выявлением. Посты, разжигающие ненависть, призывающие к насилию, дезинформирующие аудиторию обязаны удаляться площадками в течение суток. Публикации, содержащие террористический контент и детскую порнографию, должны исчезнуть в течение часа."Я знаю, что во многом в этом тексте воплощена моя борьба. Это моя политическая борьба и, вероятно, она будет битвой всей моей жизни, которую я буду вести с силой и убеждением. И это важно не для меня лично, но для нас для всех, потому что позволит положить конец безнаказанности, которую мы констатируем в социальных сетях", — считает Лаэтита Авиа, депутат Национального собрания Франция, автор законопроекта "о борьбе с ненавистью в интернете".В случае отказа исполнять требования, все социальные сети, мессенджеры и прочие онлайн-площадки, действующие на территории Франции, рискнут лишиться четырех процентов от своего оборота. Именно таков размер штрафа. Сумма колоссальная, как и эффект от подобных мер."Скорость распространения информации через социальные сети, колоссальная. Это значит, что если использовать административную модель, то в этом случае не будет времени, чтобы пресечь распространение этой информации", — считает Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации Юристов России.Саморегуляция онлайн-площадок — панацея в борьбе с фейками и опасной информацией, ведь никто кроме них не ориентируется в собственном контенте лучше. Подобные инициативы обсуждают и в России. Ведь на жалобы соцсети реагируют небыстро и неохотно. На фоне пандемии, число коронавирусных фейков только за апрель составило почти 7000, из них на данный момент удалено лишь 11%. Саморегуляция, позволит, во-первых, заранее уведомлять пользователя о недопустимости тех или иных публикаций, а во-вторых, в случае если они все же появятся — устранить их можно будет в досудебном порядке. Что в конечном счете выгодно всем.Технологии, позволяющие дезинформировать пользователей, не стоят на месте. Взять хотя бы deep fake, теперь несуразную ложь можно распространять не только текстом, но и вложить ее в уста политика, актера или блогера, последние об этом даже не будут подозревать. И, хотя бы поэтому, законы должны действовать на опережение.