Британская Файнэншл Таймс опубликовала письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, который обратился к редакции издания. В тексте Келин выражает категорическое несогласие с тем, как газета освещает усилия России в борьбе с пандемией. Фактически, эту публикацию можно рассматривать, как опровержение предыдущих сообщений британских журналистов.

Британская "Файнэншл Таймс" опубликовала письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, который обратился к редакции издания. В тексте Келин выражает категорическое несогласие с тем, как газета освещает усилия России в борьбе с пандемией. Фактически, эту публикацию можно рассматривать, как опровержение предыдущих сообщений британских журналистов."Файнэншл Таймс" писала, что смертность от коронавируса в России может быть более гораздо выше официальных данных, напоминает телеканал "Россия 24". Но это утверждение сразу же опровергли не только российские медики, но и специалисты Всемирной Организации Здравоохранения.