Россия и Польша не намерены продлевать контракт на прокачку газа по польской территории по трубопроводу Ямал — Европа.

Россия и Польша не намерены продлевать контракт на прокачку газа по польской территории по трубопроводу "Ямал — Европа". Как рассказал представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью Reuters, соглашение прекратит свое действие 18 мая этого года.С 1996 года Польша получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год, втрое больший объем страна прокачивала в Германию.В 2012-м году Польша добилась снижения цены российского газа на 10 процентов, но все равно считала стоимость топлива завышенной. Через подачу иска в Стокгольмский арбитраж Польша получила право требовать от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов. Суд вынес решение в марте 2020 года, в настоящее время юристы "Газпрома" изучают вердикт арбитража.Как считают российские и польские эксперты, стремление Польши диверсифицировать источники поставок газа уменьшит, но прекратит прокачку по польскому участку газопровода "Ямал — Европа". Его мощности будут задействованы во время профилактических остановок действующего трубопровода "Северный поток" и строящегося "Северный поток — 2".Доктор наук Павел Поправа предположил, что польскую часть газопровода можно превратить в газовый хаб для прокачки дешевого газа реверсом из Западной Европы в Польшу.Как сообщили ранее в госкомпании PGNiG, Польша намерена заменить российский газ топливом из Норвегии. Для этой цели Польша приступила к строительству газопровода Baltic Pipe из Дании. Начало поставок газа намечено на 1 октября 2022 года.