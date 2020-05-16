Федерация футбола Италии изучает различные варианты возобновления сезона в Серии А. Не исключено, что чемпионат будет доигран в ускоренном режиме.

Федерация футбола Италии изучает различные варианты возобновления сезона в Серии А. Не исключено, что чемпионат будет доигран в ускоренном режиме.Как заявил президент федерации Габриэле Гравина, возможен вариант, при котором первая четверка команда в мини-турнире определит чемпиона, а четыре слабейшие команды выявят неудачников, сообщает РИА Новости. Гравина предлагал подобную схему еще в марте, но сама идея еще не отвергнута и будет взята на вооружение в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.Однако приоритет отдается варианту, при котором бы клубы доиграли бы оставшиеся 13 туров. Гравина подтвердил, что чемпионат Италии возобновится 13 июня,. Турнир будет завершен в ускоренном темпе, матчи пройдут без зрителей.