Молодежная хоккейная лига решила не определять обладателя главного трофея - КУбка Харламова в текущем сезоне. Также было утверждено итоговое распределение мест.

Молодежная хоккейная лига решила не определять обладателя главного трофея — КУбка Харламова в текущем сезоне. Также было утверждено итоговое распределение мест.Турнир в МХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса после завершения 1/8 финала плей-офф. Затем было принято решение завершить сезон досрочно. Обладатель Кубка Харламова определен не будет.МХЛ утвердила итоговое распределение мест в досрочно завершенном сезоне. Все восемь команд, вышедших в четвертьфинал, "Белые Медведи" (Челябинск), "Ирбис" (Казань), "Красная Армия" (Москва), "Локо" (Ярославль), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Омские Ястребы" (Омск), "СКА-1946" (Санкт-Петербург), "Толпар" (Уфа) — разделили места с первого по восьмого.