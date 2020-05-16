Защитник Калиду Кулибали решил покинуть Наполи, в котором он провел шесть сезонов. Выступающий за сборную Сенегала 28-летний француз попросил клуб продать его во время летнего трансферного окна.

Защитник Калиду Кулибали решил покинуть "Наполи", в котором он провел шесть сезонов. Выступающий за сборную Сенегала 28-летний француз попросил клуб продать его во время летнего трансферного окна.Калиду объяснил свое решение уйти тем, что хочет выиграть трофей. За все время пребывания в "Наполи" он смог завоевать только Суперкубок Италии.На Кулибали претендует целый ряд клубов. Однако наибольший интерес проявляет "Манчестер Юнайтед", готовый заплатить неаполитанцам 90 миллионов евро. Ранее президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что не продаст Калиду менее, чем за 100 миллионов.