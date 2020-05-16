16.05.2020

2020-05-16 17:50:03

Пирсинг способен помочь от стресса

Сегодня- день пирсинга. Этот неформальный праздник пришел из США. В наши дни многие украшают тело необычными сережками. Большинством движет мода , желание выделяться и даже шокировать. А еще , считается , что пирсинг - своеобразное лекарство от стресса.

Непривычные многим сережки в губе, яркие татуировки. Полина Мун уверена: неформальную внешность сегодня может позволить себе и офисный работник, и фрилансер. Первый пирсинг появился у девушки еще в 12 лет: в летнем лагере она проколола язык.



Полина Мун, любительница пирсинга, тату-мастер:

- Всегда были какие-то друзья, которые это делали. Вроде бы стерильно. Сейчас я уже понимаю, что, наверное, не очень. Я просто ставила перед фактом. Из-за двери: мама! Только не ругайся. И она так... Ну что сделать.

История пирсинга начинается еще до нашей эры. Племена майя использовали для украшений проколов носа кости и перья. Они символизировали здоровье и мужество. Часто украшения тела были обрядом инициации и обозначали принадлежность человека к племени или элитной группе. Сегодня пирсинг - это возможность для самовыражения. Но увлечение может перерасти в творческую профессию, так Полина стала тату-мастером.



Полина Мун, любительница пирсинга, тату-мастер:

- У меня никогда не было восприятия то это что-то необычное. Когда-говорят, что это неформальная внешность, я думаю: это же в общем доступе. Каждый может пойти, купить краску, покрасить волосы в синий, зеленый, розовый. Проколоть тоже может. Неформат это то, что как будто легко доступно. Как в советские времена - джинсы. какой ты, конечно, экстравагантный! А сейчас это просто что-то. и совершенно не воспринимают как что-то необычное.

Популярность пирсинга рождает мастеров-самоучек, но доверить модификации тела можно только профессионалу. Например, на языке находится две большие кровеносные артерии и неправильный прокол может закончится серьезной травмой. Самый популярный пирсинг мочек ушей тоже не так безопасен. На ушах находится множество нервных окончаний. Выполнять прокол должен только опытный мастер. Дмитрий Жуков занимается пирсингом уже 10 лет, по образованию он фельдшер.



Дмитрий Жуков, мастер по установке украшений:

- Первое количество клиентов это детки дошкольного возраста. Прокол ушей. Они боятся, естественно, нужно каждого успокоить, подойти, сделать размерено точки, правильно установить и сделать прокол.

Часто приходят подростки. Их мастер принимает только с разрешения родителей. Но бывают и взрослые клиенты.



Дмитрий Жуков, мастер по установке украшений:

- Бабушки приходят. 90 лет. Всю жизнь не носила, внуки-дети надарили, говорит - хочу носить. // Пирсинги. Ну 50-60 лет приходят. После 60 уже таких ярких проколов не делают.

Сегодня популярность набирают микродермалы - маленькие кристаллы, которые часто устанавливают между ключиц. Процедура достаточно сложная. Вживление специального якоря под кожу происходит постепенно и требует особого ухода. Несколько лет назад были популярны тоннели. Мочку уха растягивали до большого диаметра и вставляли украшение - тоннель или плаги.

Исправить такое преображение сложно: само ухо заживает редко, а хирурги почти не берутся за такую работу. Подходить к изменениям внешности надо осознанно. Но как говорят любители пирсинга и татуировок: сделав однажды - невозможно остановиться.

Ольга Павловская, Александр Чунаев. Вести-Владимир