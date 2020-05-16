16.05.2020

2020-05-16 14:55:02

Прокуратура выявила недоплаты медикам во всех районах Владимирской области

Районным прокурорам Владимирской области проучено тщательно и всесторонне проверить правильность начисления стимулирующих доплат медицинским сотрудникам, а также лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией.

Установлено, что в 35 учреждениях здравоохранения области такие выплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства не за все время работы, сообщила пресс-служба Герпрокуратуры РФ.

По указанным фактам прокуроры внесли представления главным врачам больниц в городах Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском Вязниковском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах, ЗАТО город Радужный.

По требованию прокуроров уже произведен перерасчет выплат медицинским сотрудникам некоторых больниц. Принятыми мерами удалось восстановить права медиков на получение стимулирующих выплат, которые были неправомерно занижены.

Полное устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры области.