Математик, физик и социолог сидят в поезде и пересекают границу соседнего государства. На первом же поле они увидели двух черных овечек.
Социолог говорит:
- Можно сделать заключение, что в этой стране все овцы черного цвета.
Физик с сомнением покачал головой и возразил:
- Этого нельзя сказать. Самое большее, что можно утверждать – в этой стране минимум две овцы черного цвета.
На это математик, улыбаясь, заметил:
- И этого тоже нельзя утверждать!Однозначно можно сказать, что в этой стране две овцы с одной стороны черного цвета!
еще анекдот!