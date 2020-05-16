Президент России Владимир Путин утвердил новые меры по борьбе с коронавирусом. Последние подробности о поручениях главы государства – в нашем материале.

Президент России Владимир Путин утвердил новые меры по борьбе с коронавирусом. Последние подробности о поручениях главы государства – в нашем материале.Перечень поручений главы государства был опубликован на сайте Кремля. В список вошли вопросы, которые обсуждались на очередной видеоконференции президента и чиновников по ситуации с COVID-19 в России: совещание Путина по коронавирусу прошло 11 мая.Одно из важнейших поручений касается режима самоизоляции в регионах страны. Карантин должен быть сохранен для людей с хроническим заболеваниями и пенсионеров, гласит текст документа.Кроме того, президент поручил нарастить количество тестов на COVID-19. Этот вопрос также обсуждался на совещании Путина по коронавирусу.Отдельно глава государства распорядился проконтролировать смягчение режима самоизоляции в каждом отдельно взятом регионе. Карантин должен отменяться поэтапно в зависимости от ситуации с распространением COVID-19. Отчитаться о проделанной работе чиновники должны до 20 мая."Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации", – отмечается в перечне поручений президента.11 Май 2020 в 6:26 PDTНапомним, что решение о снятии карантина принимают руководители субъектов Федерации. Эта обязанность была возложена на губернаторов во время одного из последних . Таким образом руководители регионов могут сами контролировать этапы смягчения ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации., ограничительные меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в России. С начала мая ежедневно число заболевших в стране растет примерно на 10 тысяч. Очередной : ожидается, что в это время болезнь проявится у тех, кто подхватил COVID-19 во время майских праздников.