Вакцина против новой коронавирусной инфекции может войти в национальный календарь прививок. Также врачи не исключают несколько волн заболеваемости в России.

Вакцина против новой коронавирусной инфекции может войти в национальный календарь прививок, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".Такие новшества могут быть введены, если заболевание станет сезонным, считает он. По мнению Гинцбурга, в дальнейшем вирус может повести себя двояко: либо он будет изменчив как вирус гриппа, и раз в несколько сезонов придется создавать новый вакцинный штамм; либо поведет себя как вирус кори, который в процессе всей истории человечества совершенно не меняется. И тогда вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок. "Этот вирус пришел надолго и всерьез", — считает Гинцбург.Он также не исключил несколько волн заболеваемости в России.С коллегой согласна главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко. Однако она считает, что говорить о второй волне заражения коронавирусом пока преждевременно: "Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета". И затем уже делать выводы о том, "как мы будем с вирусом сосуществовать".Российский календарь прививок включает вакцинации против гепатита В, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза и других опасных заболеваний.